Джонсон і Байден обговорили посилення економічної та військової підтримки України

А також погодилися "рішуче припинити залежність Заходу від російських газу та нафти".

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден обговорили посилення економічної та військової підтримки України. Про це повідомляє The Guardian.

Як інформує видання, Даунінг-стріт оприлюднило заяву, у якій йдеться про необхідність прискорити постачання допомоги в Україну, оскільки через високу ймовірність посиленого наступу Росії на сході країни.

Крім того у заяві йдеться про важливість продовження економічного тиску на Путіна. Зокрема, йшлося про рішуче припинення залежності Заходу від російських нафти та газу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав ЄС включити нафтове ембарго і вжити санкцій щодо всіх банків РФ вже в наступному пакеті обмежень. Україна вимагає конкретних термінів для кожної держави, в які вона має відмовитися чи суттєво обмежити споживання газу і нафти з країни-окупантки.