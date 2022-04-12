Nokia повністю припиняє бізнес у Росії

Фінська компанія більше не бачить альтернативи цьому рішенню.

Фінська компанія телекомунікаційних обладнань Nokia повністю йде з російського ринку. Це торкнеться близько 2000 російських робітників, пише The Guardian із посиланням на заяву виконавчого директора Пекки Лундмарк для Reuters.

Nokia назвала єдиним виходом для себе піти з Росії, хоча сектор телекомунікацій звільнений від деяких санкцій.

Лундмарк скзала, що в компанії "не бачать жодних можливостей" для продовження роботи в РФ.

Нагадаємо, наприкінці березня видання New York Times оприлюднило розслідування щодо допомоги компанії Nokia у створенні в Росії масштабної системи для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків.

Після початку масштабної агресії Росії проти України Nokia заявила, що припинить продажі своєї продукції в Росії. Проте фінська компанія залишила після себе обладнання та програмне забезпечення, які допомагають функціонуванню "Системи оперативно-розшукової діяльності" (СОРМ), яку використовує ФСБ.