Мерія Варшави забрала у російського посольства закинутий житловий комплекс

У понеділок Державне Казначейство Польщі перейняло у свою власність комплекс будівель, які належали Радянському союзу, а згодом – Росії.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

У Варшаві комплекс відомий як «Szpiegowo», що можна перекласти як «селище шпигунів». У часи СРСР тут мешкали співробітники радянських місій, однак комплекс запустів ще в середині 1970-х. У 2016 році Окружний суд у Варшави виніс рішення про повернення будівлі у власність Польщі, однак Росія оскаржувала таке рішення.

У понеділок, 11 квітня мер Варшави Рафал Тшасковський разом з судовими виконавцями увійшли в будівлю.

«Кожне приміщення знесене і розібране. Здається, що тільки несучі стіни придатні. Навіть кабелі ліфтів перерізали», – написав мер Варшави у Facebook. Він пообіцяв, що місто облаштує тут квартири для біженців з України.

Рафал Тшасковський також додав, що рішення про передачу будівлі «безпосередньо пов'язане з агресією Росії проти України».

Посол України Андрій Дещиця у понеділок подав ноту до МЗС, в якій висловив зацікавленість оренді «шпигунського селища».

«Ми будемо вирішувати, що там буде в майбутньому – це обов’язково буде служити українцям та Україні», – наголосив посол.