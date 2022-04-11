Китайські державні ЗМІ повторюють російську пропаганду навіть щодо вбивств у Бучі, – The New York Times

Дипломати та офіційні журналісти Китаю стали учасниками інформаційної війни, спрямованої на те, щоб узаконити претензії Росії.

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Китайські державні медіа підтримують російську дезінформацію, зокрема, щодо убивств українців у Бучі.

Про це пише The New York Times.

«Коли минулого тижня Twitter опублікував попередження щодо посту російського МЗС, в якому заперечувалися вбивства цивільного населення в Бучі, державні ЗМІ Китаю кинулися на захист Росії», – зазначає видання.

Зокрема, Frontline, обліковий запис Twitter, пов’язаний з офіційним англомовним мовником Китаю CGTN, написав, що Twitter піддав цензурі МЗС РФ.

У газеті Комуністичної партії Китаю опублікували текст, в якому стверджувалось, що росіяни запропонували «неспростовні докази» того, що жахливі фотографії тіл на вулицях Бучі були містифікацією.

Партійний телеканал у Шанхаї заявив, що український уряд створив жахливу картину, щоб завоювати симпатії на Заході. «Очевидно, що такі докази не будуть прийняті в суді», – йшлося у повідомленні телеканалу.

Редактор газети China Daily, яка належить китайському уряду, ретвітнув пост, у якому говорилося, що немає жодних доказів різанини в Бучі. Він також звинуватив Захід у «інсценуванні звірств для збурення емоцій, демонізації супротивників та продовження війни».

Китайські дипломати також часто повторюють тези російської пропаганди, зазначає The New York Times.«Фактично, дипломати та офіційні журналісти Китаю стали учасниками інформаційної війни, спрямованої на те, щоб узаконити претензії Росії та дискредитувати міжнародні занепокоєння з приводу того, що видається військовими злочинами», – стверджує видання.

The New York Times також пише, російські та китайські державні ЗМІ використовують коментарі однієї і тієї ж групи західних «лідерів думок», які стверджують, що у війні Росії проти України винні США. Майже ідентичні і формулювання у медіа обох країн.

«Після того, як YouTube заборонив два російські телеканали RT і Sputnik за вміст, який «мінімізує або баналізує добре задокументовані події насильства», і RT, і Frontline звинуватили платформу в лицемірстві, – пише видання. – Вони зробили це, використовуючи ті самі відео колишніх американських чиновників, у тому числі президента Джорджа Буша, президента Барака Обами та Гілларі Родем Клінтон, жартували про зброю, дрони та вбивство колишнього лідера Лівії полковника Муаммара ель-Каддафі».

Нагадаємо, Комуністична партія Китаю проводить ідеологічну кампанію серед чиновників і студентів, яка зображує Росію як багатостраждальну жертву, а не як агресора, і захищає міцні зв’язки Пекіна з Москвою.