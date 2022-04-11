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Міністр фінансів РФ погрожує "судитися", якщо Захід оголосить дефолт за євробондами

Сілуанов не уточнив юридичних можливостей Росії, а також не сказав, де може відбутися це судове засідання.

Міністр фінансів РФ погрожує "судитися", якщо Захід оголосить дефолт за євробондами
Сілуанов
Фото: www.ntv.ru

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявив, що країна-агресорка готова "звернутися до судів" у разі оголошення їй дефолту через невиконання зобов'язань щодо єврооблігацій.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Известия". Також російського міністра цитує Reuters.

Сілуанов вважає, що РФ "виконала всі кроки, щоб інвестори отримали виплати", натомість західні країни "намагаються штучно створити рукотворний дефолт".

"Звичайно, ми будемо судитися, тому що ми зробили всі необхідні кроки для того, щоб інвестори отримували свої виплати... Ми пред'являтимемо в суді наші платіжки, які підтверджують наші намагання заплатити як у валюті, так і в рублях", - розповів міністр фінансів.

При цьому Сілуанов не уточнив юридичних можливостей Росії, а також не сказав, де може відбутися це судове засідання.

Нагадаємо, 4 квітня Мінфін РФ переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив здійснювати виплату в доларах.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги РФ в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. У S&P проінформували, що у РФ тепер є 30 днів, щоб не допустити дефолт.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ уже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже цього місяця.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.

У Білому домі раніше зазначили, що США разом із європейськими союзниками активно працюють над розширенням санкцій проти РФ, щоб їй довелося вибирати між дефолтом і використанням валютних резервів, що залишилися.

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