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Санкції можуть призвести до дефолту Росії

У країни-окупанта не вистачатиме грошей для виплати боргів

Санкції можуть призвести до дефолту Росії
Фото: ollimpiada.com

Росія може опинитись у ситуації, коли не вистачатиме грошей для виплати зовнішніх боргів. Про це попередили аналітики JPMorgan, пише Reuters.

У березні Росія має сплатити за зовнішнім боргом близько $700 мільйонів. Наразі золото-валютний резерв дозволяє Москві це зробити. Але санкції та контрзаходи всередині Росії щодо обмеження іноземних платежів можуть призвести до того, що капіталу для сплати боргу не вистачить.

Нагадаємо, у середу, 2 березня Сполучені Штати Америки ухвалили рішення запровадити блокувальні санкції щодо 22 російських компаній, пов'язаних з оборонним сектором.

До цього, лише за добу російську економіку наздогнала чергова порція санкцій через війну з Україною.

Зокрема:

  • уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків ЄС та Канади;
  • компанія Apple зупинила експорт у Росію та обмежила інші сервіси;
  • Канада заборонила операції з Центробанком Росії;
  • Instagram заблокував всі акаунти RT і Sputnik у 27 європейських країнах;
  • японські Honda та Mazda оголосили про припинення експорту авто, мотоциклів і комплектуючих до Росії;
  • американський автовиробник Ford Motor (SPB: F) Company оголосив про припинення діяльності в Росії, включно зі СП із групою "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" з випуску LCV Ford Transit у Татарстані;
  • компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпаній із Росії та припинили доставку запасних частин;
  • судноплавна група Maersk тимчасово припинила всі перевезення в Росію та з Росії;
  • Каннський фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії цього року;
  • біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припинила торгівлю всіма російськими цінними паперами;
  • Міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань із фігурного катання, шорттреку та ковзанярського спорту.
Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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