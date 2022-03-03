Санкції можуть призвести до дефолту Росії

У країни-окупанта не вистачатиме грошей для виплати боргів

Росія може опинитись у ситуації, коли не вистачатиме грошей для виплати зовнішніх боргів. Про це попередили аналітики JPMorgan, пише Reuters.

У березні Росія має сплатити за зовнішнім боргом близько $700 мільйонів. Наразі золото-валютний резерв дозволяє Москві це зробити. Але санкції та контрзаходи всередині Росії щодо обмеження іноземних платежів можуть призвести до того, що капіталу для сплати боргу не вистачить.

Нагадаємо, у середу, 2 березня Сполучені Штати Америки ухвалили рішення запровадити блокувальні санкції щодо 22 російських компаній, пов'язаних з оборонним сектором.

До цього, лише за добу російську економіку наздогнала чергова порція санкцій через війну з Україною.

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