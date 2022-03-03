Санкції можуть призвести до дефолту Росії

Росія може опинитись у ситуації, коли не вистачатиме грошей для виплати зовнішніх боргів. Про це попередили аналітики JPMorgan, пише Reuters.
У березні Росія має сплатити за зовнішнім боргом близько $700 мільйонів. Наразі золото-валютний резерв дозволяє Москві це зробити. Але санкції та контрзаходи всередині Росії щодо обмеження іноземних платежів можуть призвести до того, що капіталу для сплати боргу не вистачить.
Нагадаємо, у середу, 2 березня Сполучені Штати Америки ухвалили рішення запровадити блокувальні санкції щодо 22 російських компаній, пов'язаних з оборонним сектором.
До цього, лише за добу російську економіку наздогнала чергова порція санкцій через війну з Україною.
Зокрема:
- уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків ЄС та Канади;
- компанія Apple зупинила експорт у Росію та обмежила інші сервіси;
- Канада заборонила операції з Центробанком Росії;
- Instagram заблокував всі акаунти RT і Sputnik у 27 європейських країнах;
- японські Honda та Mazda оголосили про припинення експорту авто, мотоциклів і комплектуючих до Росії;
- американський автовиробник Ford Motor (SPB: F) Company оголосив про припинення діяльності в Росії, включно зі СП із групою "Соллерс (MOEX: SVAV) Авто" з випуску LCV Ford Transit у Татарстані;
- компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпаній із Росії та припинили доставку запасних частин;
- судноплавна група Maersk тимчасово припинила всі перевезення в Росію та з Росії;
- Каннський фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії цього року;
- біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припинила торгівлю всіма російськими цінними паперами;
- Міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань із фігурного катання, шорттреку та ковзанярського спорту.