"141 держава за нас. За Росію - тільки чотири".

Президент Володимир Зеленський назвав "блискучим" результат засідання Генасамблеї ООН, на якому було приянято резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України і припинити війну.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України. 141 держава за нас. За Росію - тільки чотири. Чотири держави, які проголосували проти нас. Ось перелік: Північна Корея, Ось такия список. Ось такі друзі", - сказав Зеленський.

"...А інших і не буде у держави, яка не вміє жити в мирі", - додав президент.

Нагадаємо, за резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України і припинити війну, проголосувала 141 держава. 5 виступили проти, утрималися 35 країн. Проти виступили Росія, Білорусь, КНДР, Сирія і Еритрея. Коментуючи результати засідання, Зеленський заявив, що "глобальна антипутінська коаліція сформувалася та функціонує".

"Я вдячний усім та кожній державі, яка проголосувала за. Ви вибрали правильну сторону історії", - зазначив президент України.