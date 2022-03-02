Підтримуємо український народ, який страждає від бомбардувань, - Папа Римський Франциск

Під час зустрічі з паломниками в середу, 2 березня, Папа Римський Франциск нагадав про день молитви і посту за мир в Україні і сказав, що світова спільнота супроводжує "ввесь народ, який страждає від бомбардувань".

Про це повідомляє Vatican News.

Під час зустрічі Понтифіка його супроводжував співробітник з України, священик-францисканець о. Марко Гонгало, який перекладав слова Папи до вірних.

Присутність отця Марка стала для Папи Франциска нагодою для того, щоби висловити близькість українському народові, який змушений ховатися у сховищах від бомбардувань.

"Його батьки в ці хвилини перебувають у підземних сховищах, щоби захиститися від бомб, у місцевості поблизу Києва. Він же і далі старається виконувати свої обов’язки тут, працюючи для нас. Підтримуючи його, супроводжуємо ввесь народ, який страждає від бомбардувань, його батьків та численних похилих віком, які шукають захисту в підвалах. Носімо в серці цей народ", – сказав Папа Франциск і, звертаючись до о. Марка, додав: "Дякую тобі за те, що ти й далі працюєш".

Pope Francis asked people to remember Ukrainians in underground shelters, and thanked Poland for taking in the bulk of refugees from the war pic.twitter.com/0nkPLNdWed — Reuters (@Reuters) March 2, 2022

Понтифік також подякував полякам, які були присутні на зустрічі, за допомогу Україні.

"Ви перші підтримали Україну, відкривши свої кордони, свої серця та двері своїх домівок українцям, які втікають від війни. Ви великодушно жертвуєте їм все необхідне для гідного життя, незважаючи на драматичну ситуацію. Від щирого серця дякую вас і вас благословляю", – сказав Папа Франциск.

Святіший Отець нагадав, що 2 березня є Днем молитви та посту за мир в Україні.

"Сьогодні входимо у Великий Піст. Наші молитви та піст будуть благанням про мир в Україні, пам’ятаючи про те, що мир у світі завжди починається з нашого особистого навернення в слідуванні за Христом",- наголосив Понтифік.

Нагадаємо, 23 лютого Папа Римський Франциск під час традиційної авдієнції виголосив звернення про мир в Україні. Глава Католицької церкви звернувся до вірних і всіх людей доброї волі й оголосив 2 березня день посту за мир в Україні.

25 лютого Понтифік прибув до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість війною в Україні.