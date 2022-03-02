Єврокомісія пропонує активізувати Директиву про тимчасовий захист біженців з України

Єврокомісія представила план підтримки для біженців з України.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Європа підтримує тих, хто потребує захисту. Усім, хто тікає від Путінських бомб будемо раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечної дороги додому”, – йдеться у повідомленні.

Комісія пропонує активувати Директиву про тимчасовий захист, для того, щоб запропонувати швидку та ефективну допомогу людям, які тікають від війни в Україні.

Згідно з цією пропозицією, ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист в ЄС, тобто вони отримають дозвіл на проживання, вони матимуть доступ до освіти та ринку праці.

У той же час Комісія також пропонує оперативні інструкції, спрямовані на те, щоб допомогти прикордонникам держав-членів ефективно керувати прибуттям на кордони з Україною, підтримуючи високий рівень безпеки. Вказівки також рекомендують державам-членам створити спеціальні смуги екстреної підтримки для передачі гуманітарної допомоги.

Як йдеться у повідомленні, після вторгнення Росії понад 650 000 людей втекли до сусідніх країн-членів ЄС. “Громадяни України та люди, які зробили Україну своєю домівкою, а також члени їхніх сімей, переміщені внаслідок конфлікту, матимуть право на захист у всьому Європейському Союзі. Інші особи, які на законних підставах перебувають в Україні короткостроково і можуть безпечно повернутися до країни походження. не підпадають під дію цього захисту. Проте їм мають дозволити в'їзд до ЄС для транзиту до повернення до країни їхнього походження”, – йдеться у повідомленні.

Далі активацію обох документів має схвалити Рада ЄС, яка вже підтримала їх 27 лютого. Інституція зобов’язалася обговорити два документи на Раді юстиції та внутрішніх справ у четвер, 3 березня.

Після прийняття пропозицій тимчасовий захист почне діяти негайно і триватиме 1 рік. Цей термін автоматично продовжується на шість місяців на строк до ще одного року.

Нагадаємо, угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air вирішила надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року.