Бої за Маріуполь тривають, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону міста.

Зокрема, знищуються техніка та підрозділи армії РФ на околицях.

Активно використовується аеророзвідка, що дає змогу виявляти рух техніки окупантів.

“Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобіль "Рись" і вантажівку КаМАЗ у с. Старий Крим, що поблизу Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.

Водночас жителі міста шоковані і панікують.

“Я не розумію, що відбувається, це просто якийсь треш. Більше переживаєш не за себе, а за дитину, життя якої лише почалося, незрозуміло, за що це все”, – каже мешканка Маріуполя.

“Куди нам бігти, куди нам ховатися?” – зазначає друга.

Лікар, який рятує життя людини, коментує у гніві: “Вони кажуть, що не вбивають місцевих жителів. Будь ласка, покажіть це росіянам і всім іншим підарасам, показуйте”.

Нагадаємо, у лікарнях Маріуполя перебувають 128 поранених, частина з яких - цивільне населення. Місто опинилося під обстрілами 1 березня.