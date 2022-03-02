Велика Британія анонсувала першу хвилю санкцій проти Білорусі

Велика Британія анонсувала першу хвилю санкцій, яка буде спрямована на високопоставлених військових у Білорусі, — за їхню роль в доєднанні і спрощенні вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Під санкції підпадуть начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич, три заступника міністра оборни та два військові підприємства.

Євросоюз, ймовірно, застосує такі ж санкції.

Міністерство закордонних справ Великої Британії описує Гулевича як людину, що відповідальна за дії білоруських збройних сил, які спросили Росії вторгнення в Україну. "Він організував спільні навчання з Росією і дав згоду на висадку російського десанту вздовж білоруського кордону з Україною, чим доклався до атаки Росії на Україну".

Велика Британія уже накладала санкції на 100 членів білоруського уряду за політичні репресії проти учасників масових протестів у Білорусі в серпні 2020 року. "Є ознаки, що Штати будуть крушити білоруську економіку так само, як російську", — пише видання.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомляють, до білоруські війська розміщені поблизу українського кордону і знаходяться у бойовій готовності.