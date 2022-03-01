Європейська кіноакадемія підтримала бойкот російського кіно

Європейська кіноакадемія приєдналася до ініціативи Української кіноакадемії в бойкоті російських фільмів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держкіно.

"Академія рішуче засуджує війну, розпочату Росією - суверенітет і територію України потрібно поважати. Дії Путіна є жорстокими і абсолютно неприйнятними, і ми їх рішуче засуджуємо ... Ми цілком усвідомлюємо, що кілька наших членів воюють збройно проти агресора", - йдеться в заяві ЄКА.

У Європейській кіноакадемії заявили, що виключають російські фільми з цьогорічної Європейської кінопремії.

"Ми визнаємо й цінуємо тих хоробрих російських режисерів, які виступають проти цієї війни. Але з огляду на жорстокий і невиправданий напад, ми повинні стояти на стороні наших сестер і братів в Україні, чиє життя під загрозою", - заявили в Європейській кіноакадемії.

Нагадаємо, організатори Франкфуртського книжкового ярмарку призупинили співпрацю з РФ. А Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну.