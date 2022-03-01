Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги у Польщі

Допомогу збиратимуть у Перемишлі та Славкові.

Укрзалізниця разом із європейськими партнерами організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги у двох польських містах – Перемишлі та Славкові.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати, інформує пресслужба УЗ.

Пункти прийому навантажених фур у м. Славків розташовані за адресами: Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o. o. Magazyn Logistyczny, ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków +48 668 694 890

Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном: Trade & Trans Expert Czaicki i Czaicki Sp.J. ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków +48 691 873 900

Загальні вимоги до вантажу:

1. Вантаж має бути на палеті 120х80.

2. Доставлені до терміналу контейнер та/або фура мають оформлений CMR.

3 Призначення вантажу у документах: гуманітарна допомога.

4. Обов’язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody / NHM)

5. У документах для доставки на термінал ставимо отримувачем термінал призначення.

Для малогабаритних вантажів – доставку організовано пасажирськими поїздами Укрзалізниці зі ст. Перемишль (Польща): вокзал «Перемишль Головний», Plac Legionow, 1, зі сторони 4 колії.

Прохання надсилати заявки повідомленнями у WhatsApp/Viber на номери +380 (67) 580 22 49 +380 (63) 999 58 69 або на email: uztranzithelp@gmail.com

Раніше Укрзалізниця спростувала інформацію про евакуаційні поїзди, зокрема з Одеси та Харкова.