У Харкові окупанти обстріляли міську лікарню, кількість жертв встановлюють, – Арестович

У Харкові російські окупанти обстріляли міську лікарню, кількість жертв наразі невідома.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", – цитує Арестовича "Інтерфакс-Україна".

Арестович додав, що найгарячішими точками зараз є Харків, Херсон і північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.

У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.

Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.

Як повідомляли, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами. Загинули щонайменше 10 людей, третина будівлі ОДА обвалилася.

О 13:20 Харків зазнав нового авіаудару. Снаряд влучив у житловий будинок, сталася пожежа.