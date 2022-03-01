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У Харкові окупанти обстріляли міську лікарню, кількість жертв встановлюють, – Арестович

Уранці 1 березня ворог ракетами вдарив по центральній площі міста.

У Харкові окупанти обстріляли міську лікарню, кількість жертв встановлюють, – Арестович
Фото: скрин відео

У Харкові російські окупанти обстріляли міську лікарню, кількість жертв наразі невідома. 

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", – цитує Арестовича "Інтерфакс-Україна"

Арестович додав, що найгарячішими точками зараз є Харків, Херсон і північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.

У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.

Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.

Як повідомляли, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами. Загинули щонайменше 10 людей, третина будівлі ОДА обвалилася.

О 13:20 Харків зазнав нового авіаудару. Снаряд влучив у житловий будинок, сталася пожежа. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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