Харків знову зазнав авіаудару

О 13:20 Харків зазнав нового авіаудару - снаряд влучив у житловий будинок, там відбулося загоряння. Про це повідомляє ДСНС. "Снаряди влучили по проспекту Новобаварському, 5. Частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок з подальшим загорянням. Кількість постраждалих і жертв ще уточнюється. На місці працює техніка рятувальників", - зазначили рятувальники.

Також у ДСНС уточнили кількість жертв і постраждалих у результаті обстрілу Харківської ОДА. Відомо вже про 7 загиблих. Ще 24 людини постраждали, з них 11 постраждалих госпіталізовано (1 дитина).

З-під завалів рятувальники разом з волонтерами дістали 10 осіб. Роботи з розчищення завалів тривають. У ХОДА зруйнована сходову клітку і частково коридори на всіх поверхах.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова - у будівлю облдержадміністрації влучило дві ракети.