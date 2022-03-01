Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: противник зосередився на оточенні міста Києва

Ворог здійснює перегрупування для наступу на столицю. 

Генштаб ЗСУ: противник зосередився на оточенні міста Києва

Росія зосередилася на оточенні міста Києва. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Станом на 12:00 1 березня орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали:

  • літаків – 29 од.
  • гелікоптерів – 29 од.
  • танків ‒ 198 од.
  • ББМ ‒ 846 од.
  • артсистем – 77
  • засобів ППО – 7 од.
  • РСЗВ – 24 од.
  • БПЛА – 3 од.
  • АТТ – 305 од.
  • цистерн з ПММ – 60
  • кораблів і катерів – 2.

"Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще робить спроби розвинути темп на окремих напрямках у наступальній операції проти України. Триває шоста доба російського воєнного вторгнення в Україну", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу й мають проблеми із забезпеченням на території України. Війська противника позбавлені системного підвезення палива та боєприпасів.

"Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст. Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу в напрямку Києва", — наголошують у Генштабі. 

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Також зауважено випадки грабежів і мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.

"Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні. Втративши наступальні можливості, противник зосередився на оточенні міста Києва", – зазначили в Генштабі. 

Інформацію про те, що ворог готує наступ на Київ, озвучував і президент Володимир Зеленський. Він змінив очільника Київської військово-цивільної адміністрації, яким автоматично після впровадження воєнного стану став Володимир Кличко, на генерала Жернова. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також