Генштаб ЗСУ: противник зосередився на оточенні міста Києва

Росія зосередилася на оточенні міста Києва. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Станом на 12:00 1 березня орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали:

літаків – 29 од.

гелікоптерів – 29 од.

танків ‒ 198 од.

ББМ ‒ 846 од.

артсистем – 77

засобів ППО – 7 од.

РСЗВ – 24 од.

БПЛА – 3 од.

АТТ – 305 од.

цистерн з ПММ – 60

кораблів і катерів – 2.

"Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще робить спроби розвинути темп на окремих напрямках у наступальній операції проти України. Триває шоста доба російського воєнного вторгнення в Україну", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу й мають проблеми із забезпеченням на території України. Війська противника позбавлені системного підвезення палива та боєприпасів.

"Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст. Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу в напрямку Києва", — наголошують у Генштабі.

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Також зауважено випадки грабежів і мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.

"Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні. Втративши наступальні можливості, противник зосередився на оточенні міста Києва", – зазначили в Генштабі.

Інформацію про те, що ворог готує наступ на Київ, озвучував і президент Володимир Зеленський. Він змінив очільника Київської військово-цивільної адміністрації, яким автоматично після впровадження воєнного стану став Володимир Кличко, на генерала Жернова.