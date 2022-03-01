Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог поцілив у Херсоні у два житлові будинки, є постраждалі

Від влучення снаряда почався витік газу. 

Ворог поцілив у Херсоні у два житлові будинки, є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: facebook

Росія знову обстріляла Херсон о 10:53 1 березня. Снаряди поцілили у два девʼятиповерхові будинки.

Про це повідомила Держслужба надзвичайних ситуацій у Telegram.

"1 березня о 10:53 у м. Херсон унаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждали 4 особи. Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ранковому зверненні сказав, що Херсон нині є однією з найгарячіших точок. Поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх.

Ворог почав брати в полон цивільних херсонців. Місцеві кажуть, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також