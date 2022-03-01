Ворог поцілив у Херсоні у два житлові будинки, є постраждалі

Росія знову обстріляла Херсон о 10:53 1 березня. Снаряди поцілили у два девʼятиповерхові будинки.

Про це повідомила Держслужба надзвичайних ситуацій у Telegram.

"1 березня о 10:53 у м. Херсон унаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждали 4 особи. Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ранковому зверненні сказав, що Херсон нині є однією з найгарячіших точок. Поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх.

Ворог почав брати в полон цивільних херсонців. Місцеві кажуть, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки.