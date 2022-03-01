В Україні запустили застосунок "Повітряна тривога" для Android та Apple

В Україні з'явився застосунок, що буде сповіщати про небезпеку з повітря у конкретному регіоні. Про це повідомляє Google Play Market.

"Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore. Не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримувати сповіщення необхідно:

1. Встановити застосунок через Google Play Market або AppStore.

2. Надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

3. Вибрати область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.

4. Відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

У застосунку вже доступні Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

Нагадаємо, з початку війни на Київщині загинуло 19 цивільних, серед них дитина.