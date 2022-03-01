Уперше в історії: Фінляндія надає Україні автомати, патрони та РПГ

Уперше у своїй історії Фінляндія вирішила надати озброєння. Україні поставлять 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Її уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї, повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

Норвегія також ухвалила виняткове для себе рішення та відійшла від політики ненадання зброї країнам, які не входять до НАТО і перебувають у стані війни. Вона надсилає 2000 протитанкових гранатометів.

"Люксембург надає Україні протитанкову зброю. Нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо", – йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадали, що про запровадження нових санкцій оголосили США, Велика Британія, Австралія. Швейцарія вперше долучилася до санкцій ЄС.

Азія, яка раніше дотримувалася обережної позиції, також долучається до антипутінської коаліції. Сінгапур вводить обмеження, які передбачають експортний контроль, санкції проти російських банків, припинення авіасполучення.

"Нищівних ударів завдають наші партнери і по Центральному банку Росії. Канада заборонила всім фінансовим інституціям здійснювати будь-які транзакції з Центробанком РФ. Канада також оголосила про намір припинити імпорт нафти з Росії. Монако, яке полюбляють російські багатії, завдасть удару по представниках російського істеблішменту та запровадить санкції, ідентичні до обмежень ЄС", – йдеться в повідомленні.

Надсилають в Україну і гуманітарну допомогу. Вантажі з необхідним вже вирушили з Франції, Словаччини, Швейцарії, Індії, Естонії, Литви.

"Учора ввечері Велика Британія відправила до Польщі перший вантаж з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу. І це лише невелика частина допомоги, яку нам надають друзі з усього світу", – додали в МЗС.

Розширюється і кількість держав, які закривають своє небо для Росії. Тепер до цього долучилася і Албанія. Великобританія розробляє рішення, яке заборонить пускати російські судна у її порти.

"Кілька днів тому Європейський мовний союз оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі, а вчора ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганнях під їхньою егідою. США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН задля посилення тиску на Росію", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну.