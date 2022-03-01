Держсекретар США пообіцяв Кулебі більше зброї та нові санкції проти Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв збільшити постачання зброї та кількість санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", – зазначив він.

Також міністр закордонних справ провів розмову з головним дипломатом Євросоюзу Жозепом Боррелем. Він проінформував його про воєнні злочини Росії в Україні, включно з обстрілом цивільної інфраструктури в Харкові, під час якого загинули і були поранені мирні мешканці.

Call with @JosepBorrellF on Russia’s latest war crimes in Ukraine, including brutal indiscriminate shelling of civilian infrastructure in Kharkiv which led to multiple civilian casualties. HR/VP updated me on the EU’s resolute steps to further elevate sanctions against Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

Нагадаємо, США застосували декілька пакетів антиросійських санкції у звʼязку з повномасштабною війною цієї держави проти України. Крім того, Білий дім стверджує, що зробив належні кроки, "щоб усунути будь-який вплив на світові ринки нафти, який, як ми очікуємо, можливий і триватиме в результаті вторгнення Росії в Україну.

Однак закривати небо для російських літаків і вертольотів над Україною Штати не збираються. Вони аргументують це тим, що такий захід вимагає участі американських військових у війні проти Росії.