Міністра оборони Болгарії звільнили: він назвав війну в Україні "операцією"

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Центристський коаліційний уряд Петкова звернеться до парламенту з пропозицією затвердити відставку Янева і призначити на цю посаду Тодора Тагарьова, який у 2013 році був виконувачем обов'язків міністра оборони.

«Мій міністр оборони не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна називати це операцією, коли вже вбито тисячі солдатів з одного та з іншого боку», — заявив Петков у телевізійній заяві. Він також додав, що Болгарія не може мовчати, коли бачить "щось настільки очевидне", з чим вона не згодна.

Президент Румен Радев сказав, що зміна міністра оборони в розпал військової кризи була ризикованою і відповідальність за це нестиме владна коаліція.

Болгарія є членом ЄС і НАТО, але багато хто в цій балканській країні відчуває сильну культурну та історичну спорідненість з Росією. Дехто побоюється, що дуже рішуча позиція проти російського вторгнення може зашкодити Болгарії, яка залежить від постачання російських енергоресурсів і припливу туристів на свої літні курорти на Чорному морі.

Нагадаємо, раніше Туреччина попередила всі іноземні держави про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.