Walt Disney зупиняє показ фільмів у Росії

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті компанії.

"Через неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві компанії.

Walt Disney також додали, що працюють над наданням допомоги біженцям.