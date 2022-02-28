Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
На супутникових знімках зафіксоване значне скупчення російських військ у напрямку Києва, - Maxar
На супутникових знімках зафіксоване значне скупчення російських військ у напрямку Києва, - Maxar
ГоловнаСвіт

Норвегія поставить озброєння Україні

Та запровадить санкції проти Росії та Білорусі. 

Норвегія поставить озброєння Україні

Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу та військову техніку на 226 мільйонів доларів, повідомляє CNN. 

Уряд Норвегії анонсував заходи підтримки нашій державі, заявивши, що це «надзвичайний транш Україні, призначений для активізації зусиль гуманітарних організацій в наданні допомоги найбільш уразливим групам, включаючи дітей».

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре засудив «військові атаки Росії в Україні», які, за його словами, «принесли масові людські жертви та страждання цивільному населенню, зруйнували життєво важливу інфраструктуру та змусили людей залишити свої домівки».

Щодо військової допомоги, то Норвегія направить в Україну озброєння – все було вже погоджено і може бути відправлене швидко, додав міністр оборони Норвегії Роджер Еноксен.

Він також заявив про тяжке становище українського народу, який «бореться за виживання проти вищої військової сили».

«Напад Росії на Україну загрожує європейській безпеці так, як не було з часів Другої світової війни. Воно становить загрозу нормам, цінностям і принципам, на яких ґрунтуються наші демократичні суспільства», — продовжив Еноксен.

Норвегія приєднується до Європейського Союзу, щоб запровадити «жорсткі санкції проти Росії», йдеться в заяві. Також штрафні заходи будуть спрямовані проти Білорусі.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також