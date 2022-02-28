Норвегія поставить озброєння Україні

Та запровадить санкції проти Росії та Білорусі.

Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу та військову техніку на 226 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

Уряд Норвегії анонсував заходи підтримки нашій державі, заявивши, що це «надзвичайний транш Україні, призначений для активізації зусиль гуманітарних організацій в наданні допомоги найбільш уразливим групам, включаючи дітей».

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре засудив «військові атаки Росії в Україні», які, за його словами, «принесли масові людські жертви та страждання цивільному населенню, зруйнували життєво важливу інфраструктуру та змусили людей залишити свої домівки».

Щодо військової допомоги, то Норвегія направить в Україну озброєння – все було вже погоджено і може бути відправлене швидко, додав міністр оборони Норвегії Роджер Еноксен.

Він також заявив про тяжке становище українського народу, який «бореться за виживання проти вищої військової сили».

«Напад Росії на Україну загрожує європейській безпеці так, як не було з часів Другої світової війни. Воно становить загрозу нормам, цінностям і принципам, на яких ґрунтуються наші демократичні суспільства», — продовжив Еноксен.

Норвегія приєднується до Європейського Союзу, щоб запровадити «жорсткі санкції проти Росії», йдеться в заяві. Також штрафні заходи будуть спрямовані проти Білорусі.