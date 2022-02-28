США запровадили санкції проти Центробанку, Мінфіну та суверенного інвестфонду РФ

"Ми вдалися до таких дій, щоб не дати Росії отримати доступ до її фонду багатства для використання у війні проти України"

Сполучені Штати Америки опублікували новий пакет санкцій проти Росії, які націлені на Центральний банк РФ, Міністерство фінансів і суверенний інвестфонд.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"У кооперації з партнерами США запроваджують подальші заходи проти російської фінансової системи у відповідь на війну, яку Росія продовжує вести проти України", – йдеться в заяві.

А саме: США заборонили своїм громадянам здійснювати будь-які операції за участю Центрального банку РФ, Фонду національного багатства або Міністерства фінансів.

Крім того, як повідомляли раніше, блокувальні санкції запроваджуються проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній і генерального директора Кирила Дмитрієва. Цей фонд підконтрольний президенту Володимиру Путіну та його найближчому оточенню.

"Ми вдалися до таких дій, аби порушити здатність Росії використовувати свої міжнародні резерви для підриву впливу наших санкцій, а також щоб не дати Росії отримати доступ до її фонду багатства для використання у війні проти України", - йдеться в заяві.

Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році за наказом експрезидента РФ Дмитра Мєдвєдєва і тоді прем’єр-міністра Путіна. Офіційно Фонд інвестує у низку секторів і був створений для залучення прямих інвестицій в країну. Попри це, він вважається фондом Путіна та його найближчого оточення для розкрадання коштів. Кирило Дмітрієв є близьким соратником Путіна та виконавчим директором Фонду. Він використовував свої зв’язки як випускника американських університетів у своїй роботі представником Путіна в інституціях США.

Напередодні санкції проти російського Центробанку запровадив Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти РФ у відповідь на її агресію проти України. Понад 100 компаній і олігархів, які є ядром режиму Путіна, постраждали від санкцій на суму 100 мільярдів фунтів стерлінгів, стверджує Лондон.