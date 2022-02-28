Німеччина готова прийняти біженців з України, – Бербок

Німеччина готова прийняти всіх українських біженців, які звернуться по прихисток.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції в Берліні, повідомляє Укрінформ.

«Ми приймемо всіх біженців... Коли люди страждають, ми їм допоможемо», – запевнила глава німецького МЗС.

Вона звернула увагу на те, що безвізовий режим дозволяє забезпечити швидкий перетин кордону, перебування в країні протягом 90 днів.

«Україна не сама, Європа – на боці мужніх українців», – запевнила Бербок.

Вона підкреслила, що європейці стають згуртованішими у нинішній ситуації.

«Війна повернулася в Європу тому, що цього захотіла одна людина, а саме Володимир Путін», – також зазначила глава німецького МЗС.

Як повідомляли, Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів.