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"Ми з Джо молимось за хоробрих і гордих людей України", – перша леді США

Дружина Джо Байдена подякувала американським військовим, що дислокуються в Європі, за службу. 

"Ми з Джо молимось за хоробрих і гордих людей України", – перша леді США
Фото: EPA/UPG

Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден звернулася до американців, зокрема військових і їхніх родин, через ситуацію в Україні. 

"Ми з Джо продовжуємо молитися за хоробрих і гордих людей України, і наші серця з нашими військами та нашими родинами військових, включаючи тих, хто дислокується по всій Європі, демонструючи солідарність із нашими союзниками. Ми щиро вдячні за вашу службу", – написала вона у фейсбуці.

Джилл Байден зазначила, що багато хто "відчуває тяжкість того, що відбувається в Україні останніми днями". 

"Батьки з дітьми сидять перед телевізором і пояснюють репортажі за тисячі миль. Вчителі стоять перед класами і відповідають на запитання «чому» та «що буде далі?» Наші родини військових чітко усвідомлюють, що події, які відбуваються в Європі, можуть сильно вплинути на майбутнє їхніх близьких у військовій формі", – сказала вона.

Перша леді США наголосила: "У цей важкий час немає простих відповідей, і це може викликати відчуття невпевненості. Попросити про допомогу – це нормально". Джилл Байден закликала американців, які потребують психологічної допомоги через війну в Україні та ситуацію у світі, не соромитися звертатися за консультаціями та послугами у спеціальні центри.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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