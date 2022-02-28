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Китай закликає Путіна до стриманості в ядерному питанні

Речник МЗС Китаю заявив, що Китай і Росія - стратегічні партнери, але не союзники.

Китай закликає Путіна до стриманості в ядерному питанні
Фото: uzdaily

Китай закликав до стриманості після рішення президента РФ Володимира Путіна привести російські ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові запитання, речник підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.

Нагадаємо, 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Він обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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