Лавров не може потрапити на засідання ООН через санкції

Він хотів прилетіти в Женеву літаком російського уряду, однак ЄС закрив повітряний простір для бортів РФ.

Лавров не може прилетіти на засідання ООН у Женеві через санкції, повідомляє Європейська правда з посиланням на канал "Россия-1". Це зумовлено забороною для бортів Росії літати в повітряному просторі ЄС. Лавров хотів прибути в Женеву літаком уряду РФ.

Під час ефіру на російському телебаченні офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась, що мусить оформлювати додаткові документи для відвідин Лавровим засідання ООН.

"Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції? Про що це?" - сказала Захарова.

Тож Росія відмовилася виконувати санкційні вимоги. Водночас не виконавши їх, Лавров не зможе потрапити на засідання ООН.

Нагадаємо, що російські офіційні особи не планували цього року брати участь у Мюнхенській безпековій конференції.