"Ми здатні захистити себе, союзників і партнерів", - Пентагон про погрози Путіна ядерною зброєю

Офіційні особи США не сумніваються в правдивості повідомлень про те, що президент Росії Володимир Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності. Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони на сьогоднішньому брифінгу для преси, повідомляє сайт Міноборони США.

"Для Путіна це непотрібний крок, оскільки Росія ніколи не була під загрозою з боку НАТО і, звичайно, не з боку України", - сказав американський чиновник.

«Ми залишаємось впевненими в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це включає в себе сферу стратегічного стримування», – сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала неприйнятною ескалацією наказ Володимира Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності. Вона закликала зупиняти його дії найсильнішим чином.