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Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повній бойовій екіпіровці

Легіон складається з висококваліфікованих піхотинців.

Українці з Французького іноземного легіону поїдуть в Україну в повній бойовій екіпіровці
Фото: www.legion-etrangere.com/

Українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати в Україну в повній бойовій екіпіровці. Про це повідомляє Центр протидії інформації при РНБОУ. 

"Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - сказано в повідомленні. 

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь варвари!" – написали в ЗСУ.

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