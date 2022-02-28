Білорусь відмовляється від без'ядерного та нейтрального статусу — результати "референдуму"

27 лютого у Білорусі пройшов "референдум", на якому розглядали зміни до конституції країни.

Як повідомляє DW, серед змін — відсутність вказівки на без'єдерний та нейтральний статус країни.

Білоруське "Радіо Свобода" повідомляє, що, за даними білоруського Центрвиборчкому, у голосуванні взяли участь 78,63% громадян, з яких 65,16% підтримали нову редакцію конституції.

Проти проголосувало трохи більше 10%.

В Євросоюзі цей референдум вважають фікцією, адже у Білорусі тисячі політичних в'язнів, а результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані.

Нагадаємо, Лукашенко доручив підготувати проєкт нової Конституції після масових протестів у 2020 року, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах президента. За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська — тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

У новій Конституції планують прописати обмеження на кількість президентських термінів. За словами голови конституційної комісії Петра Миклашевича, одна людина не зможе займати посаду більше двох термінів. Лукашенко вже був президентом п'ять термінів підряд, а легітимність нинішнього шостого терміну не визнається Європейським Союзом, США, Великобританією, Україною та низкою інших держав.

Втім, прийняття Конституції не означає, що йому доведеться піти з посади. У Росії за схожих обставин обнулили президентські строки Путіна, що дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року.