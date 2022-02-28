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У Нідерландах можуть розслідувати фінансування Росією нідерландських політиків і партій

Це питання буде вивчати Рахункова палата країни.

У Нідерландах можуть розслідувати фінансування Росією нідерландських політиків і партій
Фото: ukrinform.ua

У парламенті Нідерландів депутати вимагають провести розслідування фінансування нідерландських політиків Росією, повідомляє Укрінформ.

Це питання порушили під час дебатів щодо ситуації в Україні.

Депутати вимагають, щоб Рахункова палата Нідерландів найближчим часом розслідувала, чи отримують фінансування від Росії котрісь із нідерландських партій або політики, а якщо так, то яким саме чином.

Клопотання про це розслідування підтримали фактично всі політичні сили.

Утрималися від голосування ультраправа PVV (Партія свободи) на чолі з Гіртом Вілдерсом, а також FVD ("Форум за демократію") на чолі з Тьєррі Боде. Ці партії потрапляють під критику за проросійські погляди. 

Нагадаємо, влада Великобританії планує внести до парламенту закон, який спрямований на припинення відмивання грошей та шахрайства. 

Напередодні деякі опозиційні законодавці звинуватили прем'єра Великобританії Бориса Джонсона та його уряд у тому, що він не запровадив жорстких санкцій щодо Росії через начебто пожертви від російських олігархів. Джонсон заперечив, що російські олігархи перераховують пожертви його політсилі.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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