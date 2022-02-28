Газовий удар: Shell виходить із «Північного потоку-2»

Нафтогазова компанія Shell plc має намір вийти зі спільних підприємств із Газпромом, включно з 27,5% ЗПГ-проєкту "Сахалін-2", 50% у Salym Petroleum Development і СП з "Газпром нафтою" "Гидан енерджі", повідомляє Інтерфакс - Азербайджан. Водночас компанія планує припинити участь у проєкті російського газопроводу "Північний потік-2". Усе це - наслідок війни Росії проти України.

Раніше норвезька енергетична компанія Equinor оголосила про припинення нових інвестицій в Росію. Також Equinor анонсувала вихід зі спільних із Росією підприємств. Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС і США проти Росії.