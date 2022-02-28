"Дергачі сьогодні тимчасово підконтрольні ворогу.., але ворожа техніка палає і там".

Поліцейські Харківщини знищила два російські танки в селище Деркачі, яке зайняли російські війська.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Харківщина не здається – сьогодні в Дергачах поліція знищила два російські танки. Дергачі сьогодні тимчасово підконтрольні ворогу, але це не має жодного значення. Ворожа техніка палає і там", - йдеться в повідомленні.

"Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор.

Дивіться відео. Ще раз підкреслимо – в той момент, коли в Дергачах поки що перебувають російські загарбники, знищено два російські танки. І ще раз звертаємося до російських солдатів – здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною. Слава Україні!"

Нагадаємо, сьогодні Росія вдарила по Харкову "градами". У результаті нападу загинули десятки людей, також є поранені.