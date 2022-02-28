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У лексиконі українців немає слів "страх" і "слабкість": поліція Харкова закликає окупантів здаватись

Правоохоронці нагадують, що це єдиний шанс для окупантів зберегти життя.

У лексиконі українців немає слів "страх" і "слабкість": поліція Харкова закликає окупантів здаватись

Національна поліція в місті Харків звернулась до російських загарбників з вимогою скласти зброю. 

На офіційній сторінці у Facebook харківські поліцейські залишили окупантам таке повідомлення:

"Здавайтеся! Складайте зброю! Ви бачите, який шалений опір чинять українці. А ми ще тільки почали сердитися. Не беріть нас на слабо. Подумайте, що з вами станеться, коли українцям повністю урветься терпець. Пам'ятайте! У лексиконі українців немає слів "страх" і "слабкість". Закликаємо всіх російських солдатів скласти зброю і здатися! Ви нам не потрібні на нашій землі, у нашій вільній, красивій, незалежній Україні", - йдеться в повідомленні.

Поліціянти нагадали, що єдиний шанс окупантів залишитись живими - це здатись у полон. Вони пообіцяли російським солдатам гарне ставлення та їжу, попри їхні злочини проти України. 

Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
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