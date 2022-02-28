СБУ у Вінниці розшукує диверсанта

Якщо маєте якусь інформацію, дзвоніть за телефоном (0432) 53-13-09 або на Цілодобову варту - 15-60.

Головне управління СБУ у Вінницькій області просить жителів обласного центру та області надати всі можливі дані про Гнатієнка Ігоря Володимировича.

Він вдавав із себе члена громадської ради при Вінницькій ОДА, а також журналіста Маріупольського видання “Меотида”. Також він є соратником підозрюваного у державній зраді нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука.

Фото: СБУ Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко

Фото: СБУ Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко

Востаннє його бачили у квартирі по вулиці Стельмаха у Вінниці, яку він орендував перед початком війни.

Будь-яка інформація може допомогти - звертайтесь на "гарячу лінію" СБУ за телефоном (0432) 53-13-09 або на Цілодобову варту - 15-60.