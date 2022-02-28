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СБУ у Вінниці розшукує диверсанта

Якщо маєте якусь інформацію, дзвоніть за телефоном (0432) 53-13-09 або на Цілодобову варту - 15-60.

СБУ у Вінниці розшукує диверсанта
Розшукується диверсант Ігор Гнатенко (перший зліва)
Фото: СБУ

Головне управління СБУ у Вінницькій області просить жителів обласного центру та області надати всі можливі дані про Гнатієнка Ігоря Володимировича. 

Він вдавав із себе члена громадської ради при Вінницькій ОДА, а також журналіста Маріупольського видання “Меотида”. Також він є соратником підозрюваного у державній зраді нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука.

Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко
Фото: СБУ
Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко

Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко
Фото: СБУ
Розшукується диверсант Ігор Гнатієнко

Востаннє його бачили у квартирі по вулиці Стельмаха у Вінниці, яку він орендував перед початком війни. 

Будь-яка інформація може допомогти - звертайтесь на "гарячу лінію" СБУ за телефоном (0432) 53-13-09 або на Цілодобову варту - 15-60.

Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
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