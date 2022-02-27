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Зеленський про розмову з Лукашенком: щоб не казали, що я не намагався зупинити війну

Президент не вірить у результативність зустрічі, але вона відбудеться.

Зеленський про розмову з Лукашенком: щоб не казали, що я не намагався зупинити війну
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. До цього президенти не розмовляли два роки.

Розмова, за словами президента, була предметною.

"Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - зазначив президент у зверненні.

Він зазначив, що його завдання як голови держави - захистити державу, і протягом останніх днів видно, як це завдання виконується.

"Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять. Підкреслю: без жодних умов. Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що спільними зусиллями ми боронитимемо державу; поки "наші хлопці там – президент тут, голова Офісу тут, прем'єр тут, армія тут, головнокомандувач тут".

"Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію ви побачили на сто відсотків. Це безумовний захист національної державності", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що майже одночасно зі зверненням президента з території Білорусі на Житомир запустили "Іскандери" - балістичні ракетні комплекси класу земля-земля. Вони були націлені на Житомир.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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