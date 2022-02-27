Колишніх військових, охочих йти на війну, звільняють з-під варти

До уваги береться бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття.

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які захотіли захищати країну під час воєнного стану. Про це заявив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, пише "Громадське". Також інформацію підтвердив міністр юстиції Денис Малюська.

«Питання складне та вирішується на найвищому рівні. Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні», — заявив прокурор ОГП Андрій Синюк.

Наразі питання щодо більшості охочих ще узгоджується: до уваги береться бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття.

Зокрема, вже відправився на бойові завдання Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Також йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

Колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко. А Семен Семенченко написав у фейсбуці, бо найближчим часом подать заяву до ЗСУ.

"Найближчим часом я напишу заяву про вступ до лав сил оборони України. Закликаю всіх відчайдушних українців вступати до нашого штурмового загону, який буде організовано на базі однієї з військових частин", - написав він. .