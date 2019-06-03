Прокуратура просит 6,5 года тюрьмы для экс-бойца АТО Торбина по обвинению в убийстве Гандзюк

Торбин и четверо его сослуживцев заключили сделку со следствием и признали вину.

Прокуратура просит Покровский районный суд Днепропетровской области приговорить к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы экс-бойца АТО Сергея Торбина за убийство активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сегодня на заседании суда сказала судья Елена Черная.

Судья огласила соглашение о признании вины, заключенное Торбиным и прокурором Викторией Калитой 19 апреля. Согласно документу, обвиняемый в полной мере признает свою вину, раскаивается и соглашается получить наказание в виде 6,6 лет тюрьмы.

"Вину признаю в полном объеме", - заявил Торбин в ходе суда.

Прокуратура инкриминирует ему пособничество и подстрекательство к нанесению тяжких телесных повреждений Гандзюк. В обвинительном акте указано, что именно Торбин по просьбе заказчика преступления организовал своих бывших сослуживцев из "Украинской добровольческой армии" Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова для нападения на Гандзюк.

За преступление экс-участники АТО получили 4,5 тыс. долларов.

На заседании в понедельник суд сообщил, что все пятеро подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием.

Адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк, просили суд не рассматривать указанные соглашения со следствием и вернуть обвинительный акт в прокуратуру. Суд отказал в данном ходатайстве адвокатов. Прокурор сообщил, что фамилия Мангера в данных соглашениях и обвинительном акте не упоминается.

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений. Также было снято подозрение в причастности к убийству активистки с Игоря Павловского - помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице.