Facebook назначил менеджера для Украины

Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.

"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Фейсбук к Украине и украинцам наконец прекратится", - написал Золотухин.

Он охарактеризовал Екатерину Крук как спикера всех актуальных конференций по дезинформации в последние годы, принципиального и честного человека.

Напомним, до сих пор в корпорации Фейсбук не было отдельного представителям по вопросам работы в Украине, вопросы, касающиеся украинских граждан, законодательства, правил пользования решал офис в России.