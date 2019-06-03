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Facebook назначил менеджера для Украины

"Украинский офис" будет расположен в Варшаве.

Facebook назначил менеджера для Украины
Фото: EPA/UPG

Международная корпорация Facebook официально выбрала общественную активистку, журналистку, политолога Екатерину Крук на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Назначение состоялось 27 мая, однако Крук отметила это на своей странице в соцсети только сегодня.

"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Фейсбук. О нем уже некоторое время известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Фейсбук прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - написал замминистра Дмитрий Золотухин.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Фейсбук к Украине и украинцам наконец прекратится", - написал Золотухин.

Он охарактеризовал Екатерину Крук как спикера всех актуальных конференций по дезинформации в последние годы, принципиального и честного человека.

Напомним, до сих пор в корпорации Фейсбук не было отдельного представителям по вопросам работы в Украине, вопросы, касающиеся украинских граждан, законодательства, правил пользования решал офис в России.

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