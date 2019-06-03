В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Украина и война
Украина и война
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ

Прокуратура ходатайствует о домашнем аресте, хотя после стрельбы полицейские скрывались.

Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
Фото: phm.gov.ua

Полицейским, которых подозревают в тяжелом ранении из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест. Подозреваемым уже изменили начальную квалификацию преступления на более мягкую, сообщает "Инсайдер".

По данным издания, полицейские сначала говорили о том, что ребенок получил травму, упав на асфальт, а правда выяснилась после осмотра врачами. Нарушением является также и то, что подозреваемых допрашивали сотрудники полиции, а не ГБР.

Представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович объяснил, что полиция проводила только обыски, а допросами занимались работники ГБР.

"Мы собрали всю первоочередную информацию в базу. Мы нашли этих лиц, так как они скрывались. Задержали их и доставили в райотдел. После чего мы провели неотложные следственные действия, а именно: обыски. Допросы уже проводила ГБР в райотделе полиции", - сказал Жукович.

По оружию, с которой вероятно стреляли полицейские, Жукович комментирует так: "Мы понимаем, что это может быть мелкокалиберная винтовка. А окончательно - покажет экспертиза. Пуля, насколько я понимаю, находится в мальчике, и врачи не могут ее изъять", - сказал Жукович.

В ГБР изначально сообщили, что задержали двух сотрудников полиции по подозрению в "покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка". Однако позже стало известно, что подозрение объявили по более мягкой статье - "тяжелое телесное повреждение, совершенное по неосторожности, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Дело об избрании меры пресечения будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось изъять пулю из-за тяжелого состояния ребенка. Врачи пока не дают прогнозов о здоровье пострадавшего.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также