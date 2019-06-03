Экс-омбудсмен Лутковская войдет в состав ТКГ

Бывший уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская войдет в состав Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, минская группа остается "практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года".

"Это только подтверждает факт, что реальных переговорщиков, способных вести трудный диалог с РФ и международными партнерами - в стране очень и очень мало. Плюс сами переговоры в Минске столь непростые и специфические, там надо иметь зубы, выгрызать украинский интерес, сохраняя при этом институциональную память", - написала Геращенко.

Вице-спикер Рады отметила, что сегодня на встрече с переназначенным головой ТКГ Леонидом Кучмой, кроме всех предыдущих участников подгрупп, присутствовала Валерия Лутковская.

"Она присутствовала и несколько дней назад на встрече нашей гуманитарной группы с президентом Зеленским. Насколько я понимаю, как раз будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения. Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская как омбудсмен была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние освобождения. Она профессионал, и я искренне желаю минской группе и ей лично удачи", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Кучма уже назвал дату встречи минской группы - 5 июня.