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Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГ

Марчук подал в отставку перед инаугурацией Зеленского.

Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГ
Фото: radio.nv.ua

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе назначит представителей в трехсторонней контактной группе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

"Минская площадка обновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня. Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе. Поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать. Там увидите некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые", - сказал он.

Климкин добавил, что, по его мнению, Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России. "Из тех разговоров, что я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих вызовов. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать", - сказал министр.

Напомним, 19 мая представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук решил прекратить свою деятельность в это органе. Также покинула должность переговорщика в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Климкин тоже подал отставку.

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