Первое заседание СНБО при Зеленском будет посвящено ситуации на Донбассе

Сегодня состоялось совещание в новом формате.

Первое заседание Совета национальной безопасности и обороны при президенте Владимире Зеленском будет посвящено ситуации на Донбассе.

Об этом рассказал журналистам возле Администрации президента в пятницу, 31 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам войны на востоке нашей страны," - сказал Данилюк.

Второе заседание СНБО будет посвящено проблемам энергетической сферы, оно состоится ориентировочно через две недели.

В пятницу в Администрации президента Зеленский провел совещание в присутствии членов СНБО, но это не было полноценным заседанием. Оно было посвящено ситуации в энергетике.

Напомним, 28 мая Зеленский назначил новым секретерем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

31 мая президент утвердил новый состав СНБО, включив в него шестерых членов своей команды во главе с Данилюком, и министра финансов Оксану Маркарову. Также в составе СНБО остаются несколько человек, которых назначал еще Петр Порошенко.