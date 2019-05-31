Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
ГлавнаяПолитика

Первое заседание СНБО при Зеленском будет посвящено ситуации на Донбассе

Сегодня состоялось совещание в новом формате.

Первое заседание СНБО при Зеленском будет посвящено ситуации на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Первое заседание Совета национальной безопасности и обороны при президенте Владимире Зеленском будет посвящено ситуации на Донбассе.

Об этом рассказал журналистам возле Администрации президента в пятницу, 31 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам войны на востоке нашей страны," - сказал Данилюк.

Второе заседание СНБО будет посвящено проблемам энергетической сферы, оно состоится ориентировочно через две недели.

В пятницу в Администрации президента Зеленский провел совещание в присутствии членов СНБО, но это не было полноценным заседанием. Оно было посвящено ситуации в энергетике.

Напомним, 28 мая Зеленский назначил новым секретерем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

31 мая президент утвердил новый состав СНБО, включив в него шестерых членов своей команды во главе с Данилюком, и министра финансов Оксану Маркарову. Также в составе СНБО остаются несколько человек, которых назначал еще Петр Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также