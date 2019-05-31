КС должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о роспуске Рады, - Тетерук

Конституционный Суд должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске Верховной Рады стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций - как доказательство того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий парламента.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, сообщается на сайте политсилы.

"Об этом была (в стенограмме, - ред.) прямая цитата президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни одного упоминания и ссылки", - сказал Тетерук.

"Таким образом мы приобщим эту стенограмму к представлению в КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основано на властной позиции Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, которые сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенство права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - добавил нардеп.

Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление КСУ.

Напомним, ранее на сайте президента обнародовали стенограмму его встречи с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.