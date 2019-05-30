Известные юристы обосновали неконституционность указа Зеленского о роспуске Рады

Известные специалисты по конституционному праву обратились в Конституционный Суд с обоснованием неконституционности Указа Президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Об этом сообщает Центр политико-правовых реформ.

В обращении говорится, что, издав этот указ, Президент нарушил ряд положений Конституции.

Инициаторы обращения подчеркивают, что у Владимира Зеленского на момент издания Указа (21 мая 2019 года) не было законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что Президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка", - говорится в обращении юристов.

Авторы обращения призывают судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление относительно Указа о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.

Среди подписантов открытого обращения - бывшие судьи Конституционного Суда Виктор Шишкин и Николай Козюбра; профессор Киево-Могилянской Академии и известный дипломат Владимир Василенко.

Напомним, в Верховный Суд было подано три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента. Однако Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Зеленского о роспуске Рады. Проверка конституционности всех правовых актов Рады и президента относится к полномочиям Конституционного Суда.

Конституционный суд 4 июня начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады.