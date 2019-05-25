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Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады
Фото: Макс Требухов

В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".

Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

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