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Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Документ опубликован в "Урядовом курьере".

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля 2019 опубликовали в "Урядовом курьере". Указ вступает в силу со дня опубликования.

"Руководствуясь ч. 2 статьи 77, чч. 6, 7 статьи 83, п. 1 ч. 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года", - говорится в указе.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

По данным соцопроса, проведенного агентством "Рейтинг", в Раду проходят 4 политические силы.

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