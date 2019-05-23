Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Пас Зеленского. Рада покажет
Пас Зеленского. Рада покажет
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
ГлавнаяПолитика

Вакарчук: Выносить вопрос национальной безопасности на референдум - опасно и безответственно

"Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму".

Вакарчук: Выносить вопрос национальной безопасности на референдум - опасно и безответственно
Святослав Вакарчук
Фото: стоп-кадр

Певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время войны - опасно и безответственно.

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - отметил Вакарчук.

По его мнению, "это не новая политика, это - старая политика".

Напомним, 21 мая глава Администрации Богдан заявил о возможности вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на всенародный референдум.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также