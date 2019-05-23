Вакарчук: Выносить вопрос национальной безопасности на референдум - опасно и безответственно

"Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму".

Певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время войны - опасно и безответственно.

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - отметил Вакарчук.

По его мнению, "это не новая политика, это - старая политика".

Напомним, 21 мая глава Администрации Богдан заявил о возможности вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на всенародный референдум.