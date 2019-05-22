Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Восемь военных попали в плен возле Новотроицкого
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Пас Зеленского. Рада покажет
Пас Зеленского. Рада покажет
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
ГлавнаяПолитика

Украина направила в Совбез ООН разъяснение о "языковом законе"

Письмо будет опубликовано как официальный документ Совбеза.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также